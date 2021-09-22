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В избиркоме Кузбасса озвучили итоги выборов в регионе

22 сентября 2021 в 18:07

Явка в регионе составила 73,51%.

Сегодня состоялось итоговое заседание избирательной комиссии Кузбасса, на котором были подведены итоги выборов в Госдуму РФ. Председатель Избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова озвучила окончательные итоги выборов в Госдуму РФ. По ее словам, явка в регионе составила 73,51%.

«В голосовании принял участие 1 418 531 избиратель, явка составила 73,51%. По единому федеральному округу наибольшее число голосов избирателей получила партия «Единая Россия». 5%-й барьер также преодолели следующие партии: КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», — сообщила Светлана Демидова.

Решением избирательной комиссии выборы в Кузбассе признаны состоявшимися.


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