Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 23 сентября

Скончались четыре человека.

На утро 23 сентября в Кемеровской области ещё у 166 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 29, Кемерово — 25, Белово — 15, Междуреченск — 15, Прокопьевск — 13, Анжеро-Судженск — 8, Мыски — 8, Осинники — 8, Новокузнецкий район — 8, Юрга — 7, Киселёвск — 5, Калтан — 4, Ленинск-Кузнецкий — 4, Беловский округ — 3, Гурьевский округ — 3, Яшкинский округ — 3, Краснобродский — 2, Кемеровский округ — 2, Прокопьевский округ– 1, Тайга — 1, Юргинский округ — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента. Это две женщины 1948 года рождения из Кемерова, мужчина 1953 года рождения из Юрги и женщина 1979 года рождения из Анжеро-Судженска. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний: патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, ожирения, патологии желудочно-кишечного тракта, патологии эндокринной системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 55 730 случаев коронавируса: 1 333 человека получают медицинскую помощь, 53 141 выздоровел, 1 256 скончались.