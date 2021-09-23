В Кемерове продают еще два крупных торговых центра

За 42 и 150 миллионов рублей.

В Кемерове выставили на продажу торговый центр «Добрый», расположенный на участке Кузнецкого проспекта рядом с автовокзалом. Собственник надеется выручить за весь комплекс 42 млн рублей.

«Площадь действующего торгового центра — 900 кв. м. Комплекс включает в себя также 15 торговых прилавков, которые размещены рядом с ТЦ. Земельный участок площадью 1 300 кв. м. находится в аренде», - указано в сообщении.

Также в Кемерове на продажу выставили ещё один торговый центр — ТЦ «Практик» на проспекте Ленина. За него собственник надеется выручить за него 150 млн рублей.

«Общая площадь ТЦ составляет 4482 кв.м, на двух этажах находятся торговые залы, третий — технический. У здания имеется парковка на 250 машин и отдельная парковка для персонала, на фасаде — светодиодный экран с выданным разрешением на эксплуатацию до 2024 года. Торговый центр — действующий, все помещения сданы в аренду, работают и приносят доход», — говорится в объявлении.