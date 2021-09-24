Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 24 сентября

Скончались пять человек.

На утро 24 сентября в Кемеровской области ещё у 164 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 29, Кемерово — 24, Междуреченск — 24, Киселёвск — 12, Прокопьевск — 12, Белово — 11, Осинники — 9, Мыски — 8, Калтан — 6, Юрга — 5, Анжеро-Судженск — 4, Ижморский округ — 4, Новокузнецкий район — 4, Юргинский округ — 4, Таштагольский район — 3, Гурьевский округ — 2, Ленинск-Кузнецкий — 1, Крапивинский округ — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это мужчина 1949 года рождения и женщина 1938 года рождения из Кемерова, мужчина 1948 года рождения из Гурьевска, мужчина 1956 года рождения из Междуреченска и женщина 1963 года рождения из Анжеро-Судженска. У этих пациентов развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Кроме того, болезнь протекала на фоне различных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 55 894 случая коронавируса: 1 323 человека получают медицинскую помощь, 53 310 выздоровели, 1 261 скончался.