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В Новокузнецке неизвестные обстреляли автобус

24 сентября 2021 в 17:09

В администрации прокомментировали инцидент.

Утром 24 сентября в Орджоникидзевском районе Новокузнецка неизвестные обстреляли пассажирский автобус. Так как инцидент произошёл очень рано, поэтому пассажиров в салоне не было.

В администрации города рассказали подробности случившегося.

«В районе собора Рождества Христова в Орджоникидзевском районе на автобус, направлявшийся в работу, было совершено нападение. Два человека шли навстречу автобусу по дороге, один был с огнестрельным оружием и произвёл выстрел в сторону водителя. Водитель маршрутного автобуса не пострадал, пассажиров на момент совершения нападения в салоне не было. Пострадавших нет. Автобус не был на линии», — рассказали в мэрии.

Полиция устанавливает личности нападавших мужчин.


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