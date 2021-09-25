Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 25 сентября

Скончались семь человек.

На утро 25 сентября в Кемеровской области ещё у 168 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 35, Кемерово — 24, Междуреченск — 23, Прокопьевск — 15, Белово — 13, Киселёвск — 9, Новокузнецкий МР — 9, Мыски — 7, Осинники — 6, Юрга — 6, Анжеро-Судженск — 3, Ленинск-Кузнецкий — 3, Яшкинский МО — 3, Калтан — 2, Гурьевский МО — 2, Ижморский МО — 2, Таштагольский МР — 2, Яйский МО — 2, Беловский МО — 1, Полысаево — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались семь пациентов. Это женщина 1967 года рождения из Кемерова, женщина 1963 года рождения из Мысков, двое мужчин 1959 года рождения из Новокузнецка, женщина 1958 года рождения из Междуреченска, женщина 1959 года рождения из Тайги, а также мужчина 1961 года рождения из Анжеро-Судженска. У этих пациентов развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне различных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 56 062 случая коронавируса: 1 316 человек получают медицинскую помощь, 53 478 выздоровели, 1 268 скончались.