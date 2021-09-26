Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 26 сентября

Скончались шесть человек.

На утро 26 сентября в Кемеровской области ещё у 165 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 29, Кемерово — 27, Междуреченск — 17, Прокопьевск — 11, Анжеро-Судженск — 10, Белово — 10, Мыски — 10, Осинники — 9, Киселёвск — 7, Калтан — 5, Ленинск-Кузнецкий — 4, Юрга — 4, Новокузнецкий МР — 4, Беловский МО — 3, Таштагольский МР — 3, Тайга — 2, Гурьевский МО — 2, Кемеровский МО — 2, Краснобродский — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Прокопьевский МО — 1, Промышленновский МО — 1, Яшкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это мужчина 1955 года рождения из Юрги, женщина 1938 года рождения из Новокузнецка, женщина 1955 года рождения из Прокопьевского муниципального округа, женщина 1956 года рождения из Киселёвска, мужчина 1953 года рождения из Прокопьевска и женщина 1959 года рождения из Кемерова. У этих пациентов развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне различных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 56 227 случаев коронавируса: 1 304 человека получают медицинскую помощь, 53 649 выздоровели, 1 274 скончались.