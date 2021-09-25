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Власти Кемерова рассказали о ходе ремонта в поликлинике № 5

25 сентября 2021 в 16:21

Ранее в медучреждении была проведена модернизация, однако старому зданию потребовались более серьезные вмешательства.

В Кемеровской городской клинической поликлинике № 5 заканчиваются демонтажные работы, после чего подрядчик приступит к мероприятиям по усилению несущих конструкций.

Как сообщили в Министерстве строительства Кузбасса, капитальный ремонт здесь не проводился более 40 лет.

«Благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Кемеровской области на 2021–2025 годы, которая софинансируется из федерального бюджета, будет проведён капитальный ремонт с полной заменой всех коммуникаций, усилением несущих конструкций, выполнением внутренней отделки, оснащением мебелью и оборудованием», — сказано в сообщении ведомства.

Работы планируется завершить в декабре 2022 года.


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