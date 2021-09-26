В мэрии Кемерова рассказали о последствиях воскресной непогоды

В городе повалило деревья, была нарушена работа общественного транспорта.

В воскресенье на столицу Кузбасса обрушился снегопад. По словам кемеровчан, во всех районах города из-за тяжёлого мокрого снега ломались ветки и падали деревья. Ветками завалены дороги во дворах, пострадали многие машины. Без электроэнергии остались 3,3 тысячи жителей Кемеровского округа.

Из-за снега осложнилась ситуация на дорогах – в городе массово попадали в ДТП автомобили. При этом произошел сбой и в работе общественного транспорта. Так, упавшие ветки деревьев повредили несколько участков контактных сетей городского электротранспорта. В результате изменены маршруты движения некоторых трамваев и троллейбусов.

В мэрии рассказали, что обрывы сетей зафиксированы на улицах 40 лет Октября, Суворова, Красноармейской и ряде других.

«Троллейбусы № 4 не ходили до «Азота», а поворачивали на Карболитовской через Губернский рынок. Трамваи № 8 не поворачивали на Февральский мост, а шли прямо по Кузнецкому проспекту до Южного моста. Трамваи № 3 не ходили в Кировский район, а шли по маршруту трамвая № 10 до ш. Северной», - рассказали в ведомстве.

По городу продолжают работать экипажи службы спасения. Также к устранениям последствий снегопада подключены специалисты управляющих компаний — в случаях, если ветки деревьев обломаны на дворовых территориях.

Сообщить о сломанных и представляющих опасность деревьях можно по телефону Кемеровской службы спасения 77-05-05 либо в свою управляющую компанию.

Фото: vk.com/incident_42