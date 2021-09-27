Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 27 сентября

Скончались шесть человек.

На утро 27 сентября в Кемеровской области ещё у 158 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 24, Новокузнецк — 24, Междуреченск — 15, Белово — 12, Прокопьевск — 11, Анжеро-Судженск — 8, Осинники — 8, Юрга — 7, Новокузнецкий МР — 7, Киселевск — 6, Мыски — 6, Калтан — 5, Ленинск-Кузнецкий — 4, Краснобродский — 3, Гурьевский МО — 3, Прокопьевский МО — 3, Юргинский МО — 3, Яшкинский МО — 3, Беловский МО — 2, Ижморский МО — 2, Полысаево — 1, Тайга — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это мужчина 1933 года рождения из Берёзовского, мужчина 1948 года рождения из Белова, мужчина 1946 года рождения из Киселёвска, женщина 1939 года рождения из Анжеро-Судженска, женщина 1951 года рождения из Кемерова и женщина 1969 года рождения из Юрги. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 56 385 случаев коронавируса: 1284 человека получают медицинскую помощь, 53 821 выздоровели, а 1280 скончались.