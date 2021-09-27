В Кемерове камеры начали фиксировать непристёгнутые ремни

За правонарушение можно получить штраф в размере 1000 рублей.

С 27 сентября в Кемерове на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Тухачевского у комплексов автоматизированной фиксации нарушений ПДД появились новые функции. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса, теперь камеры начали фиксировать непристёгнутые ремни.

«После обработки данных комплексов, сотрудники госавтоинспекции будут по почте направлять нарушителям постановления на оплату штрафа. В ближайшее время подобные функции появятся и у приборов на других участках дорог Кузбасса», — сообщили в ведомстве.

В ГИБДД напомнили, что за такое правонарушение можно получить штраф в размере 1000 рублей. По данным ГИБДД, использование ремней безопасности на 50% снижает вероятность гибели в ДТП для водителей и пассажиров на передних сидениях и на 25% — для пассажиров на задних сидениях авто.