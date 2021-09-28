Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 28 сентября

Скончались пять человек.

На утро 28 сентября в Кемеровской области ещё у 160 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 24, Новокузнецк — 24, Междуреченск — 15, Белово — 14, Прокопьевск — 12, Анжеро-Судженск — 9, Осинники — 9, Калтан — 7, Киселевск — 6, Мыски — 6, Юрга — 6, Ленинск-Кузнецкий — 4, Беловский МО — 3, Гурьевский МО — 3, Таштагольский МР — 3, Яшкинский МО — 3, Березовский — 2, Краснобродский — 2, Новокузнецкий МР — 2, Прокопьевский МО — 2, Полысаево — 1, Тайга — 1, Кемеровский МО — 1, Юргинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это женщины 1956 года рождения и 1951 года рождения из Киселёвска, мужчина 1954 года рождения из Белова, женщина 1948 года рождения из Междуреченска и женщина 1964 года рождения из Кемерова. Болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 56 545 случаев коронавируса: 1 273 человек получают медицинскую помощь, 53 987 выздоровели, 1 285 скончались.