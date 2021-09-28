В Сети появилась информация о стрельбе в кемеровской «Лапландии»

В сообщении говорилось о пострадавших.

Во вторник, 28 сентября, в Сети распространили сообщение, что якобы в ТЦ «Лапландия» в Кемерове произошла стрельба. Об этом сообщает Газета Кемерова.

В сообщении также говорилось, что в результате инцидента якобы пострадали два человека — охранники.

«Осведомлённый источник в экстренных службах пояснил, что эта информация является фейком. Сигналов о пострадавших или погибших в результате стрельбы в этом ТЦ в правоохранительные органы не поступало», - поясняет издание.

Как пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, сигналов о таком происшествии в ведомство не поступало.

Напомним, ранее ТЦ «Лапландия» выставили на продажу.