Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 29 сентября

Скончались пять человек.

На утро 29 сентября в Кемеровской области ещё у 164 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 27, Белово — 22, Кемерово — 20, Междуреченск — 11, Прокопьевск — 11, Юрга — 9, Анжеро-Судженск — 8, Мыски — 7, Осинники — 5, Калтан — 4, Киселевск — 4, Тайга — 4, Гурьевский МО — 4, Ленинск-Кузнецкий МО — 4, Новокузнецкий МР — 4, Ленинск-Кузнецкий — 3, Березовский — 2, Беловский МО — 2, Тисульский МО — 2, Тяжинский МО — 2, Юргинский МО — 2, Яшкинский МО — 2, Краснобродский — 1, Полысаево — 1, Ижморский МО — 1, Кемеровский МО — 1, Мариинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это пять женщин 1946, 1943, 1967, 1955 и 1940 годов рождения. Они проживали в Анжеро-Судженске, Новокузнецке, Мысках, Киселёвске и Кемерове соответственно. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 56 709 случаев коронавируса: 1 265 человека получают медицинскую помощь, 54 154 выздоровели, 1 290 скончались.