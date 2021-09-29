В столице Кузбасса почти на месяц закрыли роддом

В медучреждении будет проведен ремонт.

В Кемерове временно закрыли родильный дом «Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю. А. Атаманова».

Как сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, роддом приостановил свою деятельность на три недели из-за профилактических работ.

«В нашем родильном доме будут проведены не только профилактические мероприятия, которые положено по правилам проводить в каждом родильном доме, но нас ждут ещё масштабные ремонтные работы, которые позволят нашим мамочкам пребывать после рождения ребёнка в более комфортных условиях», — пояснили в больнице.

Предполагается, что специалисты отремонтируют родильное и приёмное отделения, а также выписную комнату и справочное бюро.

В 8:00 18 октября роддом планируют открыть.