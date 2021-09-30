Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 30 сентября

Скончались шесть человек.

На утро 30 сентября в Кемеровской области ещё у 167 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 25, Междуреченск — 22, Кемерово — 20, Белово — 18, Юрга — 10, Калтан — 7, Прокопьевск — 7, Ленинск-Кузнецкий — 6, Осинники — 5, Киселевск — 5, Тисульский МО — 5, Новокузнецкий МР — 4, Анжеро-Судженск — 4, Гурьевский МО — 3, Промышленновский МО — 3, Юргинский МО — 3, Яшкинский МО — 3, по 2-Березовский — 2, Тайга — 2, Мариинский МО — 2, Тяжинский МО — 2, Яйский МО — 2, Краснобродский — 1, Мыски — 1, Полысаево — 1, Беловский МО — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Прокопьевский МО — 1, Чебулинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это женщина 1965 года рождения из Гурьевского муниципального округа, женщина 1951 года рождения из Белова, мужчина 1961 года рождения из Новокузнецка, мужчина 1951 года рождения из Промышленновского муниципального округа, мужчина 1954 года рождения из Кемеровского муниципального округа и мужчина 1953 года рождения из Кемерова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 56 876 случаев коронавируса: 1262 человек получают медицинскую помощь, 54 318 выздоровели, 1296 скончались.