Более 110 классов в школах Кузбасса перешли на дистанционное обучение

Из них 17 классов перешли на «удалёнку» из-за ОРВИ.

В Кемеровской области на дистанционное обучение перевели 113 классов из 64 школ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Кузбасса.

Отмечается, что из них 17 классов перешли на «удалёнку» из-за ОРВИ. Также в регионе есть образовательные учреждения, которые полностью обучают в онлайн-режиме. Речь идёт о двух школах в Тисульском районе, там превышен эпидпорог по заболеванию детей ОРВИ, и одной школе в Топкинском районе.

Кроме того, в Яшкинском районе 1 детский сад временно закрылся в связи с большим количеством детей, заболевших ОРВИ.

«Безусловно, это временные меры, которые помогут сохранить здоровье обучающихся и учителей», — уточнили в ведомстве.