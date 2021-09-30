Блог с тобой ›› Новости ›› Более 110 классов в школах Кузбасса перешли на ...

Более 110 классов в школах Кузбасса перешли на дистанционное обучение

30 сентября 2021 в 14:27

Из них 17 классов перешли на «удалёнку» из-за ОРВИ.

В Кемеровской области на дистанционное обучение перевели 113 классов из 64 школ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Кузбасса.

Отмечается, что из них 17 классов перешли на «удалёнку» из-за ОРВИ. Также в регионе есть образовательные учреждения, которые полностью обучают в онлайн-режиме. Речь идёт о двух школах в Тисульском районе, там превышен эпидпорог по заболеванию детей ОРВИ, и одной школе в Топкинском районе.

Кроме того, в Яшкинском районе 1 детский сад временно закрылся в связи с большим количеством детей, заболевших ОРВИ.

«Безусловно, это временные меры, которые помогут сохранить здоровье обучающихся и учителей», — уточнили в ведомстве.


Читайте также

Content laplandiya kemerovo 364457809 6
В Сети появилась информация о стрельбе в кемеровской «Лапландии»
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 29 сентября
Content f185fe84e4f4db9f
В столице Кузбасса почти на месяц закрыли роддом
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 30 сентября

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?