Суд признал виновными всех фигурантов по делу «Зимней вишни»

30 сентября началось оглашение приговора.

В четверг, 30 сентября, началось оглашение приговора по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Выездное заседание организовали в Ленинском районном суде Кемерова из-за отсутствия больших залов в Заводском районном суде, где изначально планировали его огласить.

Приговор выносят первым восьмерым обвиняемым: генеральному и техническому директорам ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания является собственником ТРЦ) Юлии Богдановой и Георгию Соболеву, гендиректору ООО «Зимняя Вишня» Надежде Судденок, руководителю ООО «Системный интегратор» (устанавливала противопожарное оборудование в ТРЦ) Игорю Полозиненко, инженеру этой фирмы Александру Никитину, сотруднику ЧОПа Сергею Антюшину, а также двум пожарным — начальнику караула пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину и начальнику службы пожаротушения этой части Андрею Бурсину.

Напомним, большинству находящихся на скамье подсудимых вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение требований пожарной безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Двоих пожарных обвиняют в халатности, из-за которой погибли люди.

Суд признал всех обвиняемых виновными. Руководство ТРЦ, а также сотрудники обслуживавшей пожарную сигнализацию компании частично признали свою вину. Пожарные настаивали на своей невиновности и просили оправдательного приговора.

Максимальные сроки гособвинение запросило для руководителей «Зимней вишни»: Богдановой, Судденок и Соболеву просят назначить 14,5, 14 и 13 лет лишения свободы. Антюшину — 9,5 лет, Полозиненко — 6 лет и 8 месяцев, Никитиной — на 5,5 лет. Самые мягкие требования прокуратуры касаются пожарных Генина и Бурсина — их могут отправить в колонию на 5 и 6 лет соответственно.

Адвокат общественного центра помощи пострадавшим в «Зимней вишне» Дмитрий Малинин сообщил, что оглашение приговора виновным может занять неделю.