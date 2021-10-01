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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 1 октября

01 октября 2021 в 11:04

Скончались пять человек.

На утро 1 октября в Кемеровской области ещё у 172 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 26, Кемерово — 22, Белово — 18, Междуреченск — 15, Юрга — 12, Прокопьевск — 11, Калтан — 10, Ленинск-Кузнецкий — 8, Осинники — 7, Анжеро-Судженск — 6, Киселевск — 6, Тисульский МО — 5, Гурьевский МО — 3, Новокузнецкий МР — 3, Тяжинский МО — 3, Яшкинский МО — 3, Березовский — 2, Краснобродский — 2, Мариинский МО — 2, Полысаево — 1, Тайга — 1, Кемеровский МО — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Промышленновский МО — 1, Таштагольский МР — 1, Юргинский МО — 1, Яйский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это две женщины 1970 и 1963 годов рождения.  Они проживали в Салаире и Белове соответственно. Кроме того, умерли трое мужчин 1974, 1971 и 1952 годов рождения — жители Киселёвска, Кемерова и Прокопьевска. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Также были выявлены другие осложнения.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 57 048 случаев коронавируса: 1 264 человек получают медицинскую помощь, 54 483 выздоровели, 1 301 скончались.


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