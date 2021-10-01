В Кузбассе взлетели цены на часть продуктов

Резко подскочили цены на помидоры, также подорожала одна марка бензина.

Кемеровостат опубликовал данные об изменении стоимости продуктов в регионе за неделю — с 20 по 27 сентября.

Так, больше всего в Кузбассе подорожали помидоры — на 14,2%. Прибавили в цене неразделанная рыба (+2,6%), хлеб (+2,5%), яйца (+1,8%). Среди непродовольственных товаров подорожали спички (+7,9%), детские кроссовки (+3%), туалетная бумага (+2,7%).

Некоторые продукты наоборот подешевели. Это фруктовое детское питание (-4,8%), морковь (-4,2%), мясное детское питание (-4%), шоколадные конфеты (-3,8%), лук (-3,4%), яблоки (-2,9%).

Литр АИ-92 подорожал на 0,1% (до 44,02 рубля). АИ-95 и АИ-98 не изменились (47,10 рубля и 55,89 рубля). Литр дизеля подешевел на 0,2%, до 49,86%.

Фото: Кемеровостат.