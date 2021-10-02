Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 2 октября

Скончались пять человек.

На утро 2 октября в Кемеровской области ещё у 170 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк – 27, Кемерово – 25, Белово – 18, Прокопьевск – 12, Юрга – 11, Анжеро-Судженск – 9, Калтан – 8, Междуреченск – 7, Осинники – 6, Киселёвск – 5, Мыски – 5, Тайга – 4, Ленинск-Кузнецкий – 3, Мариинский МО – 3, Таштагольский МР – 3, Берёзовский – 2, Краснобродский – 2, Полысаево – 2, Беловский МО – 2, Ижморский МО – 2, Новокузнецкий МР – 2, Прокопьевский МО – 2, Тисульский МО – 2, Тяжинский МО – 2, Яшкинский МО – 2, Гурьевский МО – 1, Кемеровский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Чебулинский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. У всех пациентов развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Также были выявлены другие осложнения.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 57 218 случаев коронавируса: 1 262 человека получают медицинскую помощь, 54 650 выздоровели, 1 306 скончались.