На Южном в Кемерове произошла массовая драка

В полиции рассказали подробности ночной потасовки.

Минувшей ночью на улице Патриотов в Кемерове произошла массовая драка. Инцидент сняли на видео очевидцы, они же выложили ролик в соцсети.

На кадрах видно, как сначала дерутся двое мужчин, позже появляются ещё несколько человек. Рядом стоит машина полиции, и сотрудники правоохранительных органов пытаются разнять дерущихся. На другом видео видно, что порядка 10 мужчин спорят о чём-то и начинается потасовка.

Обстоятельства ночной потасовки рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

«Сообщение о конфликте на улице Патриотов города Кемерово поступило в полицию в 01:07. Заявитель, сотрудник развлекательного заведения, рассказал, что между двумя посетителями произошла ссора, которая в результате переросла в драку за пределами заведения», — сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место ЧП полицейские урегулировали конфликт.

Участники потасовки установлены. Сейчас по данному факту проводится проверка: направлены запросы в медицинские учреждения, изучаются записи камер видеонаблюдения. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: vk.com/inc_kuzbass