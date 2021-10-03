Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 3 октября

Скончались шесть человек.

На утро 3 октября в Кемеровской области ещё у 168 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк – 25, Кемерово – 23, Белово – 16, Прокопьевск – 13, Междуреченск – 12, Юрга – 12, Калтан – 11, Анжеро-Судженск – 6, Осинники – 5, Мыски – 4, Тайга – 4, Гурьевский МО – 4, Яшкинский МО – 4, Киселёвск – 3, Полысаево – 3, Беловский МО – 3, Новокузнецкий МР – 3, Прокопьевский МО – 3, Тяжинский МО – 3, Кемеровский МО – 2, Мариинский МО – 2, Таштагольский МР – 2, Тисульский МО – 2, Краснобродский – 1, Ленинск-Кузнецкий – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. мужчина 1952 года рождения из Белова, женщина 1945 года рождения из Прокопьевского муниципального округа, мужчина 1961 года рождения из Ленинска-Кузнецкого, женщина 1956 года рождения из Прокопьевска, а также мужчина 1971 года рождения и женщина 1948 года рождения из Кемерова. У всех пациентов развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Инфекция протекала на фоне других заболеваний

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 57 386 случаев коронавируса: 1 256 человека получают медицинскую помощь, 54 818 выздоровели, 1 312 скончались.