Владимир Путин наградил губернатора Кузбасса орденом Дружбы

1 октября состоялась рабочая встреча главы государства и губернатора Кузбасса.

В пятницу, 1 октября, Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым. Они обсудили строительство новых поликлиник в регионе, программу ремонтов школ и запуск проекта по ремонту детских садов, строительство аэропорта в Шерегеше и развитие внеугольной отрасли, передает пресс-службе президента.

Стоит отметить, что губернатор Кемеровской области стал первым губернатором, с которым Владимир Путин встретился после двухнедельной самоизоляции.

Позже стало известно, что президент наградил Сергея Цивилёва орденом Дружбы. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Кемеровской области — Кузбасса наградить орденом Дружбы Цивилёва Сергея Евгеньевича — губернатора Кемеровской области — Кузбасса», — говорится в документе.

Фото: kremlin.ru