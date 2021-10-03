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Владимир Путин наградил губернатора Кузбасса орденом Дружбы

03 октября 2021 в 18:25

1 октября состоялась рабочая встреча главы государства и губернатора Кузбасса.

В пятницу, 1 октября, Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым. Они обсудили строительство новых поликлиник в регионе, программу ремонтов школ и запуск проекта по ремонту детских садов, строительство аэропорта в Шерегеше и развитие внеугольной отрасли, передает пресс-службе президента.

Стоит отметить, что губернатор Кемеровской области стал первым губернатором, с которым Владимир Путин встретился после двухнедельной самоизоляции.

Позже стало известно, что президент наградил Сергея Цивилёва орденом Дружбы. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Кемеровской области — Кузбасса наградить орденом Дружбы Цивилёва Сергея Евгеньевича — губернатора Кемеровской области — Кузбасса», — говорится в документе.

 

Фото: kremlin.ru


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