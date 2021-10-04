Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 4 октября

Скончались пять человек.

На утро 4 октября в Кемеровской области ещё у 169 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 26, Новокузнецк — 24, Белово — 20, Междуреченск — 17, Прокопьевск — 12, Юрга — 12, Полысаево — 10, Калтан — 8, Гурьевский округ — 8, Анжеро-Судженск — 6, Мыски — 5, Тайга — 5, Яшкинский округ — 5, Киселёвск — 2, Новокузнецкий район — 2, Тяжинский округ — 2, Ленинск-Кузнецкий — 1, Ижморский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Таштагольский район — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это женщина 1927 года рождения из Кемерова, мужчина 1981 года рождения из города Топки, женщина 1938 года рождения из города Анжеро-Судженска, женщина 1979 года рождения из Белова и мужчина 1958 года рождения из Промышленновского муниципального округа. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, а болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 57 555 случаев коронавируса: 1 246 человек получают медицинскую помощь, 54 992 выздоровели, 1 317 скончались.