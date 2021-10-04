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В мэрии Кемерова рассказали о старте работы валидаторов в городских автобусах

04 октября 2021 в 16:54

Бескондукторной системой оплаты будет оснащено 20% автопарка.

Власти Кемерова рассказали о старте работы валидаторов в городских автобусах. Бескондукторной системой оплаты будет оснащено 20% автопарка, при этом начало работы валидаторов запланировано на октябрь.

«В октябре текущего года на линию выйдут более 100 автобусов, укомплектованных валидаторами с бескондукторной автоматизированной системой оплаты проезда, автоматизированной системой подсчёта пассажиров и видеонаблюдением, что составит более 20% от всего пассажирского автопарка. Валидаторы позволяют оплатить проезд транспортными картами, банковскими картами любого банка, оснащёнными чипом или технологией бесконтактной оплаты, а также мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей», — рассказали в администрации.

Отмечается, что в автобусе будут работать три валидатора — два в салоне и один у водителя.


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