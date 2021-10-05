Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 5 октября

Скончались шесть человек.

На утро 5 октября в Кемеровской области ещё у 164 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 27, Новокузнецк — 24, Междуреченск — 22, Прокопьевск — 16, Белово — 15, Юрга — 14, Мыски — 7, Ленинск-Кузнецкий — 5, Анжеро-Судженск — 4, Калтан — 3, Краснобродский — 3, Осинники — 3, Беловский округ — 3, Юргинский округ — 3, Тайга — 2, Гурьевский округ — 2, Новокузнецкий район — 2, Промышленновский округ — 2, Таштагольский район — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Тисульский округ — 1, Топкинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это женщина 1989 года рождения из Ленинска-Кузнецкого, мужчина 1967 года рождения из Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, женщина 1958 года рождения из Прокопьевского муниципального округа, мужчина 1937 года рождения из Кемеровского муниципального округа, женщина 1940 года рождения из Кемерова и женщина 1949 года рождения из Юргинского муниципального округа. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 57 719 случаев коронавируса: 1 227 человек получают медицинскую помощь, 55 169 выздоровели, 1 323 скончались.