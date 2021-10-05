Губернатор Кузбасса поздравил педагогов с Днём учителя

Праздничное обращение к учителям Кемеровской области появилось в Сети.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поздравил всех педагогов с профессиональным праздником. Напомним, День учителя отмечается 5 октября во всём мире по инициативе ЮНЕСКО и Международной организации труда. А в Кузбассе этот праздник отмечают более 45 000 человек, из которых более 20 тысяч — школьные учителя.

«Все вы выполняете важнейшую миссию: даёте подрастающему поколению необходимые для их дальнейшей жизни знания, распознаете и помогаете развить детские таланты и способности», — отметил обращении губернатора.

Сергей Цивилев поблагодарил учителей за профессионализм и вклад в преобразования в Кузбассе.

«Спасибо вам за верность выбранной профессии, за тепло ваших сердец и бескорыстную любовь к детям! Желаю вам творческого вдохновения, успехов в вашем благородном труде, способных и благодарных учеников. Здоровья и благополучия вам и вашим близким! С праздником!» — пожелал губернатор.

Кроме того, глава региона напомнил, какая работа ведётся в регионе для создания комфортных условий педагогам и учащимся.

«Мы ведём серьёзную работу, направленную на повышение качества образования. Внедряем инновационные технологии обучения, строим современные детсады и школы, дизайн и оснащение которых располагают к успешной учёбе. Открываем классы 3D-моделирования и робототехники, современные физические и химические лаборатории. За последние три года построено шесть новых школ по нацпроекту «Образование» и 25 учреждений капитально отремонтировано и оснащено в рамках региональной программы «Моя новая школа». В 16 техникумах и колледжах открылись новые лаборатории с современным оборудованием. По всему Кузбассу открываются Центры естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста». Только в этом году было оборудовано 70 таких центров. В начале этого учебного года открылся третий в Кузбассе стационарный детский технопарк «Кванториум-42». К 2024 году по области их будет пять. Успешно работает региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Сириус. Кузбасс». Он специализируется на развитии интеллектуального потенциала одарённых детей, а нашим педагогам предлагает программы для повышения квалификации и профессионального роста», - цитирует губернатора Газета Кемерова.