Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 6 октября

Скончались четыре человека.

На утро 6 октября в Кемеровской области ещё у 168 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 29, Междуреченск — 24, Новокузнецк — 23, Прокопьевск — 17, Юрга — 15, Белово — 14, Осинники — 9, Мыски — 7, Ленинск-Кузнецкий — 5, Анжеро-Судженск — 4, Калтан — 3, Беловский округ — 3, Тайга — 2, Гурьевский округ — 2, Новокузнецкий район — 2, Таштагольский район — 2, Юргинский округ — 2, Полысаево — 1, Кемеровский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента. Это мужчина 1936 года рождения из Промышленновского муниципального округа, мужчина 1957 года рождения из Прокопьевска, женщина 1952 года рождения из Гурьевска и женщина 1945 года рождения из Кемерова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронических заболеваний: на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 57 887 случаев коронавируса: 1 220 человек получают медицинскую помощь, 55 340 выздоровели, 1 327 скончались.