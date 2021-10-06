В мэрии Кемерова назвали восемь многоквартирных домов для капремонта в 2022 году

Контроль за исполнением возложен на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства.
Власти Кемерова опубликовали постановление о проведении капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с региональной программой.
В документе перечислены восемь адресов, по которым в 2022 году будут проведены работы. Так, работы будут проведены по адресам:
- бульвар Строителей, 42б;
- пр. Ленинградский, 45;
- пр. Московский, 17б;
- пр. Октябрьский, 69а;
- пр. Ленинградский, 51,
- пр. Ленина, 58;
- ул. Инициативная, 29а;
- ул. Муромцева, 11.
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы города, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Сергея Лысенко.
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы