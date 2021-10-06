Блог с тобой ›› Новости ›› В мэрии Кемерова назвали восемь многоквартирных...

В мэрии Кемерова назвали восемь многоквартирных домов для капремонта в 2022 году

06 октября 2021 в 17:06

Контроль за исполнением возложен на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства.

Власти Кемерова опубликовали постановление о проведении капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с региональной программой.

В документе перечислены восемь адресов, по которым в 2022 году будут проведены работы. Так, работы будут проведены по адресам:

  • бульвар Строителей, 42б;
  • пр. Ленинградский, 45;
  • пр. Московский, 17б;
  • пр. Октябрьский, 69а;
  • пр. Ленинградский, 51,
  • пр. Ленина, 58;
  • ул. Инициативная, 29а;
  • ул. Муромцева, 11.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы города, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Сергея Лысенко.


Читайте также

Content validator transport avtobus trambai bankovskaya karta 16
В мэрии Кемерова рассказали о старте работы валидаторов в городских автобусах
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 5 октября
Content imgonline com ua convertsmj4yoyifc2r
Губернатор Кузбасса поздравил педагогов с Днём учителя
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 6 октября

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?