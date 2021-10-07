Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 7 октября

Скончались семь человек.

На утро 7 октября в Кемеровской области ещё у 176 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 30, Кемерово — 29, Белово — 24, Междуреченск — 16, Анжеро-Судженск — 10, Осинники — 9, Мыски — 8, Прокопьевск — 8, Калтан — 5, Гурьевский округ — 5, Новокузнецкий район — 5, Прокопьевский округ — 4, Юргинский округ — 4, Юрга — 3, Яшкинский округ — 3, Ленинск-Кузнецкий — 2, Беловский округ — 2, Промышленновский округ — 2, Топкинский округ — 2, Киселёвск — 1, Краснобродский — 1, Ижморский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались семь пациентов. Это мужчина 1949 года рождения и женщина 1958 года рождения из Кемерова, мужчина 1957 года рождения из Белова, мужчина 1941 года рождения из Промышленновского муниципального округа, мужчина 1991 года рождения из Мысков, женщина 1947 года рождения из Междуреченска и женщина 1950 года рождения из Новокузнецка. У всех у них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 58 063 случая коронавируса: 1 215 человек получают медицинскую помощь, 55 514 выздоровели, 1 334 скончались.