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Под Кемеровом на болотах обнаружили тело пенсионерки

07 октября 2021 в 16:53

Её нашли в деревне Старочервово.

6 октября в болотистой местности в деревне Старочервово обнаружили тело 77-летней женщины. Женщина числилась пропавшей без вести.

«6 октября стало известно, что её тело обнаружили. По предварительным данным, она проживала одна и вела хозяйство — пасла скот. На теле погибшей не было видимых признаков насильственной смерти. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка», — сообщили в СУ СК Кузбасса.

В ведомстве добавили, что также будет установлена точная причина смерти женщины.


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