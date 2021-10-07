Под Кемеровом на болотах обнаружили тело пенсионерки

Её нашли в деревне Старочервово.

6 октября в болотистой местности в деревне Старочервово обнаружили тело 77-летней женщины. Женщина числилась пропавшей без вести.

«6 октября стало известно, что её тело обнаружили. По предварительным данным, она проживала одна и вела хозяйство — пасла скот. На теле погибшей не было видимых признаков насильственной смерти. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка», — сообщили в СУ СК Кузбасса.

В ведомстве добавили, что также будет установлена точная причина смерти женщины.