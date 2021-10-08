Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 8 октября

Скончались пять человек.

На утро 8 октября в Кемеровской области ещё у 184 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 32, Кемерово — 25, Междуреченск — 20, Белово — 18, Анжеро-Судженск — 13, Прокопьевск — 12, Калтан — 10, Мыски — 10, Юрга — 10, Осинники — 9, Киселёвск — 8, Промышленновский округ — 4, Гурьевский округ — 3, Ленинск-Кузнецкий — 2, Полысаево — 2, Тайга — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Таштагольский район — 1, Яйский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это женщина 1953 года рождения из Новокузнецка, женщина 1952 года рождения из Мысков, женщина 1954 года рождения из Междуреченска, мужчины 1963 и 1961 годов рождения из Кемерова. У этих пациентов развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне различных хронических заболеваний: на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы, бронхиальной астмы, патологии почек, хронического бронхита.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 58 247 случаев коронавируса: 1 219 человек получают медицинскую помощь, 55 689 выздоровели, 1 339 скончались.