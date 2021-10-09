Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 октября

Скончались шесть человек.

На утро 9 октября в Кемеровской области ещё у 183 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 28, Междуреченск — 25, Кемерово — 24, Белово — 19, Мыски — 13, Прокопьевск — 11, Калтан — 10, Киселёвск — 9, Осинники — 9, Юрга — 6, Гурьевский МО — 5, Анжеро-Судженск — 5,Таштагольский МР — 4, Яшинский МО — 4, Ленинск-Кузнецкий — 2, Полысаево — 2, Новокузнецкий МР — 2, Прокопьевский МО — 2, Краснобродский — 1, Беловский МР — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это мужчины 1954 года рождения из Новокузнецка и Междуреченска, женщины 1937 и 1950 годов рождения из Кемерова, мужчина 1966 года из Междуреченска и мужчина 1962 года рождения из Белова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 58 430 случаев коронавируса: 1 218 человек получают медицинскую помощь, 55 867 выздоровели, 1 345 скончались.