В новокузнецком цирке гимнасты сорвались с высоты во время представления (видео)

Момент падения запечатлели зрители.

В субботу, 9 октября, в соцсетях появилось видео, на котором трое акробатов срываются с высоты во время представления. По словам очевидцев, инцидент произошёл в новокузнецком цирке.

На кадрах видно, как два гимнаста и одна гимнастка, находясь друг на друге, идут по верёвке. В какой-то момент акробаты не удерживаются и падают вниз.

Благодаря страховке гимнасты не разбились.

Впрочем, в комментариях пользователей больше заинтересовали пустые зрительные места. А некоторые пожаловались на дороговизну билетов и отсутствие зрелищности.

«Цирк в прямом смысле этого слова!!!! все детство ходил никто не падал а сейчас не сервиса не качества и цены не понятно какие и не понятно за что», - написал один из комментаторов (авторский стиль и пунктуация сохранены - прим.ред.).