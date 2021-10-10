Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 октября

Скончались пять человек.

На утро 10 октября в Кемеровской области ещё у 176 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 29, Кемерово — 24, Междуреченск — 23, Белово — 20, Прокопьевск — 14, Мыски — 11, Осинники — 9, Калтан — 8, Анжеро-Судженск — 7, Киселёвск — 7, Юрга — 3, Гурьевский МО — 3, Таштагольский МР — 3, Краснобродский — 2, Полысаево — 2, Беловский МО — 2, Новокузнецкий МР — 2, Яшкинский МО — 2, Ленинск-Кузнецкий — 1, Крапивинский МО — 1, Прокопьевский МО — 1, Промышленновский МО — 1, Тисульский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это женщина 1962 года рождения из Междуреченска, мужчина 1948 года рождения из Белова, мужчина 1957 года рождения и женщина 1949 года рождения из Кемерова, а также мужчина 1957 года рождения из Новокузнецка. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 58 606 случаев коронавируса: 1 210 человек получают медицинскую помощь, 56 046 выздоровели, 1 350 скончались.