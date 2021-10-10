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Жителям Кемерова показали строительство новой дороги до Металлплощадки

10 октября 2021 в 18:41

Работы ведутся без выходных.

Кемеровчанам показали, как ведётся строительство дороги, продолжающей бульвар Строителей до посёлка Металлплощадка. Видео  опубликовал в своём Instagram первый заместитель губернатора — председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин.

«Строим без выходных», — отметил чиновник.

На кадрах видно, что рабочие ведут укладку асфальта.

Напомним, автодорогу протяженностью 1,3 км от улицы Марковцева до улицы Северной планируется построить до конца октября 2021 года.


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