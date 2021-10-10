Жителям Кемерова показали строительство новой дороги до Металлплощадки

Работы ведутся без выходных.
Кемеровчанам показали, как ведётся строительство дороги, продолжающей бульвар Строителей до посёлка Металлплощадка. Видео опубликовал в своём Instagram первый заместитель губернатора — председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин.
«Строим без выходных», — отметил чиновник.
На кадрах видно, что рабочие ведут укладку асфальта.
Напомним, автодорогу протяженностью 1,3 км от улицы Марковцева до улицы Северной планируется построить до конца октября 2021 года.
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