Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 11 октября

Скончались шесть человек.

На утро 11 октября в Кемеровской области ещё у 179 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 33, Кемерово — 27, Междуреченск — 20, Белово — 15, Киселёвск — 12, Прокопьевск — 11, Мыски — 11, Анжеро-Судженск — 10, Юрга — 10, Калтан — 7, Осинники — 7, Гурьевский округ — 4, Промышленновский округ — 3, Таштагольский район — 3, Крапивинский округ — 2, Краснобродский — 1, Ленинск-Кузнецкий — 1, Ижморский округ — 1, Новокузнецкий район — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это женщина 1959 года рождения из Гурьевского муниципального округа, мужчина 1957 года рождения из Юргинского муниципального округа, мужчины 1949 и 1989 годов рождения из Кемерова, женщина 1951 года рождения и мужчина 1967 года рождения из Прокопьевска. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 58 785 случаев коронавируса: 1 208 человек получают медицинскую помощь, 56 221 выздоровели, 1 356 скончались.