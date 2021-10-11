В Кемерове в 37 автобусах не сработали новые валидаторы

В УЕЗТУ прокомментировали ситуацию.

В Кемерове 11 октября вышли на линию все 105 новых автобусов, оснащённых валидаторами. При этом в 37 из них техника не сработала.

Как сообщил директор УЕЗТУ Константин Лопатенко, валидаторы будут повторно отрегулированы и в скором времени пассажиры смогут ими воспользоваться.

«Прошу отнестись к данной ситуации с пониманием. В салонах автобусов всё ещё работают кондукторы, у которых можно также оплатить проезд», — рассказал он в прямом эфире сайта gazetakemerovo.ru.

Наряду с валидаторами в салоне терминал для оплаты проезда останется непосредственно у водителя автобуса. Это сделано для тех, кто захочет оплатить проезд наличными. Но, как подчеркнул директор УЕЗТУ, от данного способа оплаты город будет постепенно уходить.

Что касается нового способа оплаты, здесь тоже есть ряд тонкостей.

«Современная система оплаты проезда работает таким образом, что при оплате проезда через валидатор чек сохраняется в электронном виде. Если нужно посмотреть сам билет, можно зайти в личных кабинет на сайте «Транспортная карта» и привязать почту», — сообщил Константин Лопатенко.

При этом система валидаторов позволяет оплатить проезд банковской картой несколько раз, терминал выдаст количество оплаченных билетов.

Социальная карта, как и прежде, предоставляет право бесплатного проезда. Однако использовать её необходимо, чтобы поездки были компенсированы в виде перечисления соответствующих субсидий.