Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 12 октября

Скончались шесть человек.

На утро 12 октября в Кемеровской области ещё у 171 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк – 30, Кемерово – 28, Междуреченск – 19, Прокопьевск – 16, Киселевск – 12, Белово – 12, Анжеро-Судженск – 8, Калтан – 8, Осинники – 8, Мыски – 5, Юрга – 5, Таштагольский МР – 5, Гурьевский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Топкинский МО – 2, Тяжинский МО – 2, Ленинск-Кузнецкий – 1, Новокузнецкий МР – 1, Тисульский МО – 1, Юргинский МО – 1, Яйский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались семь пациентов. Это двое мужчин 1973 и 1958 годов рождения и женщина 1980 года рождения из Кемерова, женщина 1955 года рождения из Киселёвска, женщина 1975 года рождения из Белова, мужчина 1974 года рождения из Топок и женщина 1956 года рождения из Берёзовского. Отмечается, что женщина из Кемерова умерла от новой коронавирусной инфекции. У остальных шести пациентов развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Кроме того, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний: патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания почек

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 58 956 случаев коронавируса: 1 199 человек получают медицинскую помощь, 56 394 выздоровели, 1363 скончались.