В кемеровском роддоме рассказали о необычных именах новорождённых

Самыми невостребованными оказались популярные поколением ранее Наташа и Сергей.
В областном перинатальном центре назвали имена, которые чаще всего родители давали новорождённым в сентябре. Ими стали Ева, Мария, София и Есения, у мальчиков — Артём, Фёдор, Лев и Богдан.
В число необычных или очень редких сентябрьских имён попали: Казимир, Демид, Демьян, Каролина, Аделина, Афина, Евангелия, Роберт, Аристарх, Виталина, Герман, Николь, Ефим, Гордей и Тим.
В комментариях к данной публикации перинатального центра в Instagram мамы оставляют и оставили и другие необычные имена, которые дали своим детям: Валерия-Николь, Демид, Назар, Эвелина, Марфа.
А вот в число редких вошли популярные поколением ранее Наташа, Ольга, Сергей и т. п.
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