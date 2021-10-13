Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 13 октября

Скончались пять человек.

На утро 13 октября в Кемеровской области ещё у 173 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 28, Кемерово — 25, Прокопьевск — 18, Междуреченск — 16, Белово — 11, Анжеро-Судженск — 10, Осинники — 8, Калтан — 6, Юрга — 6, Киселёвск — 5, Таштагольский район — 5, Юргинский округ — 5, Ленинск-Кузнецкий — 4, Тайга — 4, Беловский округ — 4, Новокузнецкий район — 4, Мыски — 3, Ижморский округ — 2, Прокопьевский округ — 2, Топкинский округ — 2, Краснобродский — 1, Полысаево — 1, Кемеровский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это женщина 1974 года рождения из Новокузнецка, женщина 1958 года рождения из Белова, мужчина 1958 года рождения из Берёзовского, мужчина 1953 года рождения и женщина 1991 года рождения из Кемерова. У всех пациентов развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Инфекция протекала на фоне других заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 59 129 случаев коронавируса: 1 199 человек получают медицинскую помощь, 56 562 выздоровели, 1 368 скончались.