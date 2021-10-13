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В Кузбассе более 100 классов в школах перешли на дистанционное обучение

13 октября 2021 в 18:50

Сергей Цивилёв прокомментировал новую волну коронавируса в регионе.

По данным на 12 октября, в Кузбассе 105 классов из 72 школ перешли на дистанционное обучение.

Как сообщили в министерстве образования Кузбасса, две школы при этом полностью перешли на онлайн-обучение — в Новокузнецке и Яйском районе.

«По каждому заболевшему новой коронавирусной инфекцией ребёнку школы получают предписания Роспотребнадзора с перечнем тех действий, которые образовательным организациям необходимо предпринять и указанием срока перехода на дистанционный режим. Это временные меры, которые помогают сохранить здоровье обучающихся и учителей», — сообщили в пресс-службе министерства.

В минздраве отметили, что качество обучения от этого не ухудшается, так как учителя продолжают осваивать с детьми программу. Занятия проводятся с использованием имеющегося в школах оборудования.

Раннее Сергей Цивилёв призвал кузбассовцев серьёзнее отнестись к ситуации с коронавирусом. В ходе заседания областного штаба по охране здоровья населения губернатор высказался о новой волне коронавируса в стране и регионе. Он назвал ситуацию «серьёзным вызовом». К тому же осенью она осложняется такими сезонными заболеваниями, как ОРВИ и грипп.

«По всей стране набирает обороты очередная волна коронавируса. У нас обстановка лучше, чем в соседних регионах, но расслабляться нельзя. Ситуацию держим под контролем и заранее готовимся к возможному увеличению больных», — отметил губернатор.


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