Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 14 октября

Скончались шесть человек.

На утро 14 октября в Кемеровской области ещё у 185 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 27, Новокузнецк — 27, Междуреченск — 18, Прокопьевск — 16, Белово — 13, Анжеро-Судженск — 11, Осинники — 10, Киселёвск — 9, Калтан — 8, Мыски — 7, Ленинск-Кузнецкий — 6, Юрга — 6, Берёзовский — 5, Краснобродский — 4, Тайга — 4, Новокузнецкий район — 4, Кемеровский округ — 3, Беловский округ — 2, Юргинский округ — 2, Гурьевский округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Топкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это женщины 1960 и 1959 годов рождения из Кемерова, женщина 1953 года рождения из Мысков, мужчина 1953 года рождения из Белова, мужчина 1972 года рождения из Краснобродского, мужчина 1959 года рождения из Новокузнецка. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 59 314 случаев коронавируса: 1 197 человек получают медицинскую помощь, 56 743 выздоровели, 1 374 скончались.