Остановка на Притомском проспекте в Кемерове получила название

Постановление об этом подписал глава города Илья Середюк.

Новый остановочный пункт на Притомском проспекте, установленный в Кемерове напротив спорткомплекса «Кузбасс-Арена», получил официальное название. Постановление об этом подписал глава города Илья Середюк 14 октября.

«Присвоить наименование остановочному пункту по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Кемерово согласно приложению к настоящему постановлению. Управлению транспорта и связи администрации города Кемерово внести изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Кемерово в соответствии с настоящим постановлением», — говорится в документе.

Новая остановка получила название «СК «Кузбасс-Арена» — в прямом и обратном направлениях.