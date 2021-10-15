Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 15 октября

Скончались пять человек.

На утро 15 октября в Кемеровской области ещё у 199 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 37, Междуреченск — 27, Новокузнецк — 23, Прокопьевск — 17, Киселёвск — 16, Белово — 10, Осинники — 10, Анжеро-Судженск — 8, Мыски — 7, Юрга — 5, Гурьевский округ — 5, Таштагольский район — 5, Яшкинский округ — 5, Беловский округ — 4, Калтан — 4, Ленинск-Кузнецкий — 4, Прокопьевский округ — 4, Топкинский округ — 2, Юргинский округ — 2, Берёзовский — 1, Тайга — 1, Ижморский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Промышленновский округ — 1, Тисульский округ — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это мужчина 1963 года рождения из Ленинска-Кузнецкого, мужчина 1963 года рождения из Полысаева, женщина 1963 года рождения из Новокузнецка, женщина 1958 года рождения из Кемерова и мужчина 1961 года рождения из Мысков. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, а болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний: на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета, патологии почек.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 59 513 случаев коронавируса: 1 208 человек получают медицинскую помощь, 56 926 выздоровели, 1 379 скончались.