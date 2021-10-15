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В Кемерове возобновил работу ТЦ «Спутник»

15 октября 2021 в 17:23

Остальные торговые центры все еще закрыты.

В столице Кузбасса возобновил работу торговый центр «Спутник».

Напомним, ТЦ «Спутник» закрыли 10 сентября по иску прокурора Центрального района города Кемерово. В тот же день был закрыт и «Гринвич». ТЦ «Маяк» был закрыт в июне, в том же месяце приставы повторно опечатали вход в торговый центр «Лапландия».

Информацию об открытии озвучили в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов.

«Торговый центр  «Спутник» действительно открыли, остальные торговые центры — «Гринвич», «Маяк», «Лапландия» пока закрыты», — сообщили в ведомстве.

 


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