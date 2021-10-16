Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 октября

Умер 17-летний подросток.

На утро 16 октября в Кемеровской области ещё у 204 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Междуреченск — 33, Новокузнецк — 26, Кемерово — 25, Прокопьевск — 20, Киселёвск — 15, Белово — 13, Осинники — 11, Юрга — 10, Анжеро-Судженск — 9, Калтан — 7, Мыски — 7, Гурьевский МО — 5, Таштагольский МР — 5, Беловский МО — 4, Ленинск-Кузнецкий — 3, Краснобродский — 2, Тайга — 2, Яшкинский МО — 2, Берёзовский — 1, Полысаево — 1, Кемеровский МО — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Прокопьевский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки шесть человек с коронавирусом, в том числе подросток 2004 года рождения. У юноши из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне генетического заболевания и ожирения.

Кроме того, умерли мужчина 1968 года рождения из Прокопьевска, мужчина 1965 года рождения из Новокузнецка, женщины 1933 и 1937 годов рождения из Белова, , а также женщина 1935 года рождения из Кемерова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 59 717 случаев коронавируса: 1 217 человек получают медицинскую помощь, 57 115 выздоровели, 1 385 скончались.