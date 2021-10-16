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Три маленькие девочки погибли при пожаре в Новокузнецком районе

16 октября 2021 в 16:08

Возбуждено уголовное дело.

В посёлке Весёлый Новокузнецкого муниципального района при пожаре в частном доме погибли три ребенка. Трагический инцидент произошёл вечером 15 октября.

«Местные жители, заметив, что горит соседский дом, вызвали сотрудников МЧС. К приезду спасателей соседи вывели из горящего дома 54-летнего хозяина, он был госпитализирован. После тушения пожара в доме были обнаружены тела троих детей — двух двухлетних и четырёхлетней девочек», - рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Предварительно установлено, что в доме проживала многодетная семья, которая на профилактическом учёте не состояла. В ходе предварительного следствия будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагической гибели несовершеннолетних.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе предварительного следствия будет назначен  ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинские по установлению причин смерти потерпевших, пожарно-техническая по определению источника и причин возгорания.


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