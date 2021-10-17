Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 17 октября

Умерли четыре человека.

На утро 17 октября в Кемеровской области ещё у 210 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Междуреченск — 32, Новокузнецк — 28, Кемерово — 27, Прокопьевск — 23, Белово — 15, Киселёвск — 13, Юрга — 11, Осинники — 9, Анжеро-Судженск — 8, Калтан — 6, Ленинск-Кузнецкий — 5, Мыски — 5, Тайга — 5, Гурьевский МО — 5, Краснобродский — 3, Таштагольский МР — 3, Топкинский МО — 3, Яшкинский МО — 3, Берёзовский — 2, Яйский МО — 2, Крапивинский МО — 1, Тяжинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это женщина 1952 года рождения из Междуреченска, женщина 1947 года рождения из Кемерова, мужчина 1962 года рождения из Белова и женщина 1957 года рождения из Киселёвска. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 59 927 случаев коронавируса: 1 235 человек получают медицинскую помощь, 57 303 выздоровели, 1 389 скончались.